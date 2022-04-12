Müzakere heyetimiz karşı tarafa taviz vermedi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei, burada yaptığı konuşmada, "Mübarek Ramazan ayında sürekli okunan dualardan biri istiğfar (tövbe) duasıdır. Bu sadece af dilemek ve kalbimizi günahlardan arındırmak için değil. İstiğfar, kamu ve toplumsal alanlarda da işe yarar ve bizi büyük başarılara götürür." dedi.

Konuşmasının bir bölümünde Nükleer müzakerelere de işaret eden İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, şunları kaydetti:

"İşlerinizde nükleer müzakereleri kesinlikle beklemeyin ve işinizi ileriye taşıyın. Böylece müzakereler olumlu, yarı olumlu veya olumsuz sonuçlara ulaşırsa işleriniz aksamaz. Siz işinizi yapın. Müzakerelerde işler yolunda gidiyor ve müzakere heyeti, cumhurbaşkanını, Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'ni ve diğer yetkilileri bilgilendiriyor ve gerekli kararlar alınıyor. Müzakere heyetimiz şimdiye kadar karşı tarafa taviz vermedi ve inşallah bu devam edecektir.

Yetkililerin performanslarını eleştirmede yanlış bir şey yok ama eleştiri iyimser ve şüpheden uzak olmalıdır. Sahanın ortasında ve ön safta olan birine şüpheyle yaklaşılmamalı. Elbette bunu bütün hükümetlerde söyledim. Eleştiri iyimser olmalı ve insanları hayal kırıklığına uğratmamalıdır. Yanlış olanı yapan karşı taraftır. Onlar sözlerini tutmadılar. Çıkmaza giren de biz değiliz, onlardır."

Devrim Lideri, Suudi Arabistan'a seslenerek, "Yemen konusunda Suudilere bir tavsiyem var. Bu öğüt, iyi niyet amaçlıdır. Kazanmayacağınızdan emin olduğunuz savaşı neden sürdürüyorsunuz? Suudilerin Yemen'deki savaşı kazanması mümkün mü? Bu mümkün değil. Yemen halkının çabaları ile liderlerinin gösterdiği cesaretin yanı sıra farklı alanlardaki pratik girişimleri nedeniyle Suudilerin zafer kazanma şansı yoktur. Öyleyse, zafer şansı olmayan bir savaş neden devam ediyor? Bu savaştan bir çıkış yolu bulun." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamanei, Filistin'deki son gelişmeler hakkında, "Filistinli gençlerin eylemleri, ABD ile yandaşlarının çabalarına rağmen Filistin'in ayakta olduğunu ve yüce Allah'ın izniyle nihai zaferin Filistin halkının olacağını gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.