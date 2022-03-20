İslam Devrimi Lideri yeni yılın ismini açıkladı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran'da yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle görüntülü bir mesaj yayınladı.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei yayınladığı mesajda 1401 Hicri Şemsi yılını "üretim, Bilgi tabanlı ve İstihdam yaratma" yılı olarak adlandırdı.

Ayetullah Hamane, geçtiğimiz yılın bazı iniş çıkışlarla dolu olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Seçimleri geçen yılın en önemli olaylarından biriydi. İran halkı koronavirüs salgınına rağmen yeni hükümeti seçmek için seçimlere katıldı” dedi.

Ayetullah Hamanei koronavirüsle ciddi mücadeyi ve aşı sağlanması nedeniyle salgından dolayı hayatını keybedenlerin sayısının önemli ölçüde azalmasını 1400 yılının diğer önemli olaylarından olduğunu ifade etti.

ABD’lilerin İran’a yönelik azami baskı politikasında utanç verici bir şekilde yenildiğini geçen yılın diğer önemli olaylarından biri olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, “İran halkının dayanıklığı bu başarıya neden oldu. Aslında İran halkı başarılı oldu” ifadesini kullandı.

“Geçim sıkıntısı, pahalık ve enflasyon” meselesini 1400 yılının en acı olaylarından biri olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, “Ekonomik sorunlar çözülebilir ve çözülmesi gerekiyor. Elbette bunların halletme acelesi ve beklentisi gerçekçi değil. Ancak yeni yılda bir kısmının ortadan kaldırılmasını temenni ediyorum” diye kaydetti.