İran ekonomisinin çıkarlarını engelleyen tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün akşam katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşamda Viyana görüşmelerine değinerek, “Nükleer anlaşma ve görüşmelerde olan her şey herkesin çıkarınadır. Avrupa Birliği’nin isteği üzerine görüşmelere ara verildi. Görüşmelerin yeniden yapılmasına ve ABD’nin şartları kabul etmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Said Hatipzade, “Her müzakerenin, başarısını ölçmek için üzerinde bir müzakere düzeni vardır; İran müzakere heyetinin de Viyana'da net bir gündemi var ve görüşmelerde ülkenin ve milletin ekonomik çıkarlarını korumaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Hatipzade, "İran'ın ekonomik çıkarlarını engelleyen tüm yaptırımlar kaldırılmalı ve petrol, petrokimya, çelik, inşaat ve nakliye dahil İran ekonomisinin tüm zincirleri serbest bırakılmalıdır" dedi.

Ukrayna krizine dikkat çeken Hatipzade, “İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, iran’ın Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı da savaşa karşı olduğumuzu ilan ederek savaşın çözüm yolu olmadığına inandığımızı açıkladı” ifadelerinde bulundu.

İranlı sözcü, bugün yürütülen savaşın köklerinin NATO’nun onlarca yıllık genişleme politikasına dayandığını vurgulayarak, “Ekonomik, kültürel ve siyasi savaş onlarca yıldır devam ediyor. Biz bu savaşları reddediyoruz. Görüşmelerin başlamasına ve savaşın bitmesinin yanı sıra nükleer çatışma çıkmamasına çalışmaktayız” diye kaydetti.