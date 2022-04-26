ABD 20 yıl öncesine göre daha zayıf hale gelmiştir

Mübarek Ramazan ayının 24. gününde İran'ın farklı üniversitelerinden çok sayıda öğrenci Tahran’daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile görüştüler.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmenin başında, “Devrimin üniversiteler için yaptığı büyük iş, onlara kimlik kazandırmak ve dolayısıyla İran milletine kimlik kazandırmaktı” dedi.

Ayetullah Hamanei, “Devrim, millete bir kimlik duygusu, bir karakter ve bağımsızlık duygusu ve açık bir ufuk verdi; Doğal olarak, millette millî bir millî kimlik ve idealleştirme hareketi olduğunda, bundan en çok yararlanan genç akademisyen ve genç öğrencilerdir. Genç öğrenciler sahip olduğu duygularla, sahip olduğu bilgiyle, sahip olduğu temizlikle üniversiteye kimlik kazandırdı ve bu kimlik duygusu, üniversiteyi ve öğrenci topluluğunu Batılı güçler karşısında kendilerini zayıf ve aşağı hissetmemeye yönlendirdi” ifadesini kullandı.

Aeytullah Hamanei konuşmasına “İslam Cumhuriyeti üniversiteyle gurur duyabilir, çünkü bugünün üniversitesi devrimin başlangıcındaki üniversite ile gerçekten kıyaslanamaz. Öğrenci sayısı bakımından o gün ülkedeki tüm üniversitelerin yaklaşık yüz elli bin öğrencisi vardı. Bugün üniversitelerdeki öğrenci sayısı milyonlardır. Devrimin başlangıcında Tahran üniversitelerinin tüm profesörleri yaklaşık beş bin kişiydi. Bugün, önde gelen ve seçkin olan on binlerce profesörümüz var" ifadesini ekledi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bilimsel ilerleme açısından da bugünün üniversiteleri Devrimin başlangıcındaki bilimsel ilerlemelerle kıyas edilemez. O gün üniversitede bilimsel çalışma açısından gerçekten gurur duyulacak bir şeyimiz yoktu. Bugün Allah'ın lütfuyla üniversitede büyük ilmî çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir”

Ayetullah Hamanei, bugün dünyanın yeni bir düzenin eşiğinde olduğunu ve dünyayı uluslararası yeni bir düzen beklediğini söyledi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, “ABD iç siyasetinde, dış politikasında, ekonomisinde, güvenliğinde, her şeyde yirmi yıl öncesinden günümüze kadar daha zayıf hale gelmiştir” ifadelerinde bulundu.

Dünya Kudüs Günü’ne dikkat çeken Ayetullah Hamanei, bu yılkı Kudüs Gününü önceki yıllardan farklı olarak nitelendirerek, “Filistin halkı ve gençleri büyük fedakarlıklar yapıyor. Siyonist Rejim son derece cinayete başvurmuştur ve ABD ile Avrypa da onu destekliyor” dedi.

Filistin halkının mazlum ama güçlü olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, Filistin davasının unutulmasına izin vermeyen Filistinli gençlerin mücadele ve direnişine değinerek, Kudüs Günü, Filistin'in mazlum halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ilan etmek ve onlara moral vermek için iyi bir fırsattır” ifadesini kullandı.

İslam devletlerinin Filistin meselesi karşısındaki tutumunu eleştiren Devrim Lideri, “Ne yazık ki İslam devletleri çok kötü davranıyor ve Filistin hakkında konuşmak bile istemiyorlar. Bazıları Filistin'e yardım etmenin yolunun Siyonistlerle ilişki kurmak olduğunu düşünüyor, ki bu büyük bir hatadır” diye konuştu.

Ayetullah Hamanei, Siyonist Rejim’le ilişki kurmanın bu rejim için bile faydası olmayacağını vurgulayarak, “Filistinlilerin bir an önce topraklarına ve Mescid-i Aksa'ya hakim olmasını temenni ediyoruz” dedi.