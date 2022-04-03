Ayetullah Hamanei "Kur'an'ı Kerim ile Ünsiyet" merasimine katıldı

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk gününde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Kur'an'ı Kerim ile Ünsiyet" adlı merasime katıldı.

Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde düzenlenen merasim, KHAMENEI.IR sitesinden ve İran İslam Cumhuriyeti Radyosu ve Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanıyor.

İslam Devrimi Lideri Ofisinin rasat grupları ve Ramazan hilalini gözlem komitelerinin bildirdiğine göre cuma günü Ramazan hilalini görmek mümkün olmadı, dolayısıyla Şaban ayı 30 gün çekti ve bugün Pazar günü İran'da Ramazan'ın ilk günü oldu.