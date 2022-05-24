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24 May 2022 09:27

Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü

Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.

TRT Haberde yer alan haberde, iki mevkidaş görüşmede, ikili ilişkileri ele aldı.

News Code 1902422
https://tr.mehrnews.com/news/1902422/

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