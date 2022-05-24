Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.

TRT Haberde yer alan haberde, iki mevkidaş görüşmede, ikili ilişkileri ele aldı.