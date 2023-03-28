Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatı durdu, petrol fiyatları yükseldi

Irak'ın Türkiye'ye karşı 2014 yılında Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanmasının ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve kuzey Kerkük'ten yaptığı ham petrol ihracatını durdurması sonrası petrol fiyatları yükseldi.

Türkiye’nin IKBY petrolünü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle tahkim davası açan Irak'ın davayı kazandığını duyurması sonrası petrol fiyatları hafta başında üç dolar arttı. Ham petrol vadelileri yüzde 4,2 yükselerek varil başına 78,12 dolara çıktı.

Kaynak: Gazete Duvar