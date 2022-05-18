Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nden "su kıtlığı" uyarısı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Diyala Valisi Musenna Temimi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tük medyasına göre Güney, Ankara ve Bağdat arasında su konusundaki iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

Bölgedeki küresel ısınmanın neden olduğu su sıkıntısına değinen Güney, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki 2030'da bugün bulduğumuz suyu bir daha bulamayacağız. Belki 2050'de de 2030'daki suyu bulamayacağız. Bu, çok ciddi bir olay. Türkiye Cumhuriyeti'nin nehirlerden gelen suyu tutması ve Irak'a vermemesi zaten mümkün değil. Tarımsal anlamda Türkiye'nin suya ihtiyacı vardır ama kullandıktan sonra kalanını Fırat ve Dicle'den salar. Suyu kesmiyoruz, nehirlerin yönünü değiştirmiyoruz ve doğal akışına bırakıyoruz. Baraj inşa ediyoruz evet ama bunun suyun akışının düzenlenmesinde çok faydası var. Irak'ın kuraklık yaşadığı zaman o suyu bırakıyoruz ve taşkınlık olduğu zaman da o suyu durduruyoruz. Su konusunda iş birliğine devam edeceğiz. Sulama kanalları, barajları ve atık su yönetimi gibi altyapının teşkili için iş adamlarımız bizimle. Sayın Vali yeşil ışık yaksın, bu projelere hemen başlayalım."