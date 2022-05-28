Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusuna ağır askeri teçhizat gönderdi

Al Mayadeen haber sitesne göre; Türkiye'nin kuzey Suriye’ye yönelik olası bir operasyon açıklamalarının ardından Rusya, Kamışlı’daki askeri üsse ağır askeri teçhizat gönderdi.

Al Mayadeen’e konuşan kaynaklar, Rusya’nın bölgedeki varlığını güçlendirmek amacıyla savaş uçağı ve helikopter gönderdiğini bildirdi.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Rus yayın organı Russia Today'in (RT) Arapça sitesinde yer alan röportajında, Rusya'nın Suriye'deki varlığına ilişkin açıklama yaptı.

Suriye'deki Rus güçlerine ilişkin konuşan Lavrov, "Biz Suriye'de ülkenin resmi devlet başkanının ve meşru hükümetinin talebi üzerine buluyoruz. Biz orada BM'nin sözleşmelerine uygun olarak bulunuyoruz ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararını uyguluyoruz. Buna devam edeceğiz ve Suriye yönetiminin Suriye topraklarının tamamını geri alma çabalarına destek olacağız." dedi.

Öte yandan Suriye hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon sinyaline tepki gösterdi.

Ankara'ya "şantaj" tepkisi veren Şam, Birleşmiş Milletler'e (BM) Türkiye'nin operasyon planına sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.

