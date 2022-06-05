Kuzey Kore peş peşe 8 balistik füze fırlattı

Füzeler, başkent Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan yerel saatle 09.08-09.43'te fırlatıldı.

Kısa menzilli 8 balistik füze denemesi sonrası Seul hükümetinin, ulusal güvenlik zirvesini acil toplayacağı bildirildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düşen füzelere yönelik, Pyongyang yönetimine nota verildiğini kaydetti.

Kişida, barış ve istikrarı tehdit eden denemelere müsamaha göstermeyeceklerini kaydederek "ABD ve Güney Kore ile yakın koordinasyon halinde keşif ve enformasyon faaliyetlerini sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: AA