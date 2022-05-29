İran’dan Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suriye-Irak sınırında olası bir Türk askeri harekatı ile ilgili yöneltilen bir soruya, “İran olarak karşılıklı anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekat yapılmasına ve güç kullanılmasına karşı çıkıyoruz. İran, bunu iki ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin ihlali olarak değerlendiriyor ve gerilimi artıracağına ve durumu daha da kötüleştireceğine inanıyoruz.” yanıtını verdi.

Hatipzade, “İran olarak Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Bu endişeleri gidermenin tek yolu, diyalog kurmak, komşularla ikili anlaşmalara saygı göstermek, Astana sürecinde sağlanan anlaşmalar ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine saygı duymak ve güç kullanmama ilkesine uymaktır.” dedi.

Hatipzade sözlerine şölye devam etti:

“Son yıllardaki deneyimler, diğer ülkelerde yapılan askeri harekatın karşılıklı sorunları çözmeye yardımcı olmadığını, aynı zamanda endişe verici insani sonuçları olduğunu ve bölgedeki durumu karmaşık hale getridiğini göstermiştir.”

Dost ve komşu ülkelere anlaşmazlığı yapıcı diyalog yoluyla çözme çağrısında bulunan Hatipzade, “İran İslam Cumhuriyeti, geçmişte olduğu gibi, krizin tırmanmasını ve tek kurbanı, savunmasız ve sivil halkın olacağı herhangi bir çatışmayı önlemede rol oynamaya hazırdır.” diye konuştu.