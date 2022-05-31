Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

TRT Haber'e göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karadeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da askeri heyet ile birlikte Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

'Türkiye, Ukrayna ve Rus liderleri bir araya getirebilir'

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de şunları söyledi:

"Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var."

"Lavrov'un ziyaretini Ukrayna'ya ilettik kapımız onlara da açık"

Türkiye'nin kilit bir ülke olarak rol oynadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Lavrov'un ziyaret talebini Ukrayna'ya ilettik. Kapımızın onlara da açık olduğunu ifade ettik" dedi.