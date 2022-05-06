Erdoğan-Esad görüşmesi ile ilgili yeni iddia

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ve Esad'ın birbiriyle görüşmek istediğini öne sürdü. Suriyelilerin geri dönmesi konusunda yapılan çalışmalara köşesinde yer veren Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın sık sık katil dediği Esad ile görüşmesinin bir lider tarafından engellendiğini söyledi.

Putin görüşmelerini istemiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu görüşmenin gerçekleşmesini istemediğini söyleyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Esad’la görüşüp bu işi kökten çözelim diyenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat servislerinin görüştüğünü açıkladı. Biraz yokladım. Bazı birimlerimiz doğrudan Esad’la temas kurmuş. Esad, Türkiye ile temasta çok istekliymiş. Ama sorun Türkiye’de değil. Esad’da da değil. Putin’deymiş. Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasından rahatsızmış, Türkiye- Suriye ilişkilerinin Rusya üzerinden yürütülmesini istiyormuş. O nedenle Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasını engelliyormuş." yazdı.