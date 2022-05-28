Halep'te TSK karşıtı eylem düzenlendi

Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Halep kentinin Saadallah el Cabiri Meydanı’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türk destekli silahlı grupların eylemlerini kınamak için protesto gösterisi düzenlendi.

Son günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yeni bir askeri operasyon sinyali vermişti.

Erdoğan'ın askeri operasyon sinyaline tepki gösteren Şam hükümeti, Birleşmiş Milletler'e (BM) Türkiye'nin operasyon planına sessiz kalınmaması çağrısı yapmıştı.