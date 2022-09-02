İran: ABD'nin taslak metinle ilgili görüşüne yanıt verdik

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran'ın ABD'nin taslak metinle ilgili görüşüne verdiği yanıtın müzakerelerin koordinatörü olan AB tarafına gönderildiğini duyurdu.

Kenani, "ABD'nin yanıtı alındıktan sonra İran'ın uzman ekibleri onu titizlekle inceledi ve İran'ın yanıtları farklı düzeylerde değerlendirildikten sonra görüşümüzü bu akşam müzakerelerin koordinatörüne iletildi." dedi.

İranlı yetkili, "Gönderilen metin, müzakereleri sonuçlandırmak amacıyla hazırlandı ve yapıcı bir yaklaşım içerir." diye konuştu.

İran Dışişeri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün BAE'li mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Viyana müzakerelerinin son durumuna ilişkin, "İran güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak için iyi niyetini ve kararlılığını gösterdi. Meslektaşlarım anlaşma ile ilgili metni dikkatli ve hızlı bir şekilde inceliyor ve Tahran'ın ABD'ye vereceği yanıt hazırlanıyor." demişti.

Viyana müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı' adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü.

Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütüldü.

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.