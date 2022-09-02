ABD Dışişleri: İran'dan yanıt aldık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "İran'ın yanıtını aldığımızı teyit edebiliriz. Bunu inceliyoruz, yanıt vereceğiz." dedi.

Topu İran üzerine atmaya çalışan ABD tarafı Tahran'ın gönderdiği yanıtın 'yapıcı' olmadığını ileri sürdü.

ABD tarafı İran'ın hangi taleplerinin yapıcı olmadığı konusunda detay vermedi.

Tahran, Avrupa Birliği (AB) tarafından nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için sunulan ve müzakerelerde nihai yol haritası kabul edilen taslak anlaşma metnine ABD'nin verdiği yanıta karşılık görüşlerini iletmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran'ın müzakerelerin koordinatörüne gönderdiği metnin müzakereleri sonuçlandırmak amacıyla yapıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu söylemişti.