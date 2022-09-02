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2 Eyl 2022 14:48

İranlı yetkili:

Şimdi Biden ekibi karar vermeli

Şimdi Biden ekibi karar vermeli

İran'ın Batı ile Viyana müzakerelerini yürüten heyetin danışmanı Muhammed Marandi, Tahran’ın gönderdiği yanıtın "yapıcı" olmadığını ileri süren ABD’nin iddiasına tepki gösterdi. 

Marandi’nin yaptığı paylaşımda, “İran vaadini yerine getirerek (ABD’ye )yanıt verdi. Şimdi Biden ekibinin karar vermesi gerekiyor. Washington için ‘yapıcı’, Amerika'nın koşullarını kabul etmek anlamına gelir, fakat İran’a göre dengeli ve garantili bir anlaşmanın sağlanması anlamına gelir. ABD doğru karar verirse anlaşma hızlı bir şekilde sonuçlanabilir.” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "İran'ın yanıtını aldığımızı teyit edebiliriz. Bunu inceliyoruz, yanıt vereceğiz." demişti.

Topu İran sahasına atmaya çalışan ABD tarafı Tahran'ın gönderdiği yanıtın 'yapıcı' olmadığını ileri sürmüştü.

Tahran, Avrupa Birliği (AB) tarafından nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için sunulan ve müzakerelerde nihai yol haritası kabul edilen taslak anlaşma metnine ABD'nin verdiği yanıta karşılık görüşlerini iletmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran'ın müzakerelerin koordinatörüne gönderdiği metnin müzakereleri sonuçlandırmak amacıyla yapıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu söylemişti.

News Code 1904535
https://tr.mehrnews.com/news/1904535/

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