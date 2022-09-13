Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde yeniden saldırıya geçtiğini duyurdu.

Bakanlık, yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğunu belirtti.

Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği belirtilen açıklamada, bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince tedbirler alındığı ve çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri hedef aldığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak, karşı önlemler lokal niteliktedir ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük ölçeklidir. Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan'ın provokasyonlarına son vermeyi amaçlamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İLKHA