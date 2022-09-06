İran, Azerbaycan ile askeri işbirliğini geliştirmek istiyor

İran Savunma Bakan Yardımcısı Amiral Restgari, Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX) katılmak üzere Bakü'ye gitti.

Amiral Restgari burada yaptığı açıklamada, "İran Savunma Bakanlığı, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın daveti üzerine Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yer almıştır. Biz de bu fuarda İran yapımı savunma sanayi ürünlerini sergileyeceğiz."dedi.

Restgari, "Azerbaycan Cumhuriyeti ile ortak kara ve deniz sınırlara sahibiz. Bu ülke Güney Kafkasya bölgesindeki özel konuma sahip olduğu için Azerbaycan ile askeri alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla bazı planlar hazırladık." ifadesinin kullandı.

İran Savunma Bakan Yardımcısı ayrıca Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan askeri yetkilileri ile görüşeceklerini bildirdi.

Bakü’de düzenlenen ADEX 2022 Fuarı, 200 firmanın katılımıyla bugün itibari ile başladı.

ADEX Fuarı Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından biri olurken, her 2 yılda bir gerçekleştiriliyor ve ilk olarak 2014 yılında düzenlenmiştir.