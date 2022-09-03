Bakü, İran-Azerbaycan-Rusya toplantısına ev sahipliği yapacak

İran medyası Bakü'nün önümüzdeki hafta İran-Azerbaycan-Rusya üçlü toplantısına ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Toplantıda bölgesel ulaştırma koridorları özellikle Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) ile İran'ı Azerbaycan'a bağlayan Reşt-Astara demiryolu projesi masaya yatırılacak.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi'nin dün Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile gerçekleştirdiği görüşmede Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek İran-Azerbaycan-Rusya toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Azerbaycan medyasına göre Tahran ile Bakü arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede karşılıklı işbirliğinin daha da geliştirilmesinin yanı sıra ortak projelerin uygulanmasının sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

İran-Azerbaycan-Rusya arasında transit taşımacılıkta yeni anlaşma

İran, Azerbaycan ve Rusya geçtiğimiz ayda transit taşımacılığı kolaylaştıracak bir mutabakat zaptına imza attı.

Rusya’da bulunan İran Ticari Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre Tahran’da Rusya, İran ve Azerbaycan arasında transit taşımacılığı basitleştirmeyi öngören bir memoranduma imza atıldı.

İmzalanan anlaşmaya göre, söz konusu ülkelerde dış ekonomik faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşların gümrük prosedürlerinden daha basit ve hızlı şekilde geçmesini sağlayacak.

Temmuz ayı ortalarında Rusya, İran ve Hindistan’ı birbirine bağlayan ve Azerbaycan üzerinden geçen Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun açıldığı duyurulmuştu.

Yeni transit koridorunun Avrupa’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya yük taşımacılığında yeni bir ana güzergah olması bekleniyor.