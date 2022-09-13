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13 Eyl 2022 12:09

İranlı yetkili: Hâlâ anlaşmaya yakınız

İranlı yetkili: Hâlâ anlaşmaya yakınız

İran'ın Batı ile nükleer müzakerelerini yürüten heyetin danışmanı Marandi, İran ve Batı'nın KOEP'i yeniden canlandırmak için bir anlaşmaya varmaya hâlâ yakın olduğunu belirtti.

İran'ın Batı ile nükleer müzakerelerini yürüten heyetin danışmanı Muhammed Marandi, Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına verdiği demeçte, müzakere süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Muhammed Marandi, "ABD yönetiminin baskılarına rağmen hala anlaşmaya varmaya yakınız" dedi.

Marandi,"Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran'ın nükleer programı ve sonuçları hakkındaki toplantısından endişe duymuyoruz" ifadesini kullandı.

Marandi, bir anlaşmaya varmak için Biden'in müzakerelerle ilgili kalan konuların ve sorunların çözümüne karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı dün Avusturya’nın başkenti Viyana’da başladı.

News Code 1904744
https://tr.mehrnews.com/news/1904744/

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