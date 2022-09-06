İranlı yetkiliden Borrell'in müzakere açıklamasına tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, nükleer müzakerelerde hızlı bir mutabakat beklemediğini, düne göre bir anlaşma ihtimalinin daha az olduğunu söylemişti.

Borrell'in yeni açıklamasına Twitter üzerinden tepki gösteren Muhammed Marandi, "ABD'nin müttefiki olan Borrell müzakerelerin asıl nedeninin Batı'nın (2015 tarihli ) İran nükleer anlaşmasını ihlal etmesi ve İran'ın yükümlülüklerini tamamen yerine getirmesine rağmen İran vatandaşlarını azami baskıyla hedef alması olduğunu unutmuştur. İran, (anlaşma metninde) belirsizlikleri veya boşlukları kabul etmez. ABD, Avrupa Birliği'ne maliyet yüklüyor." dedi.