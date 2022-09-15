Emir Abdullahiyan, ŞİÖ Genel Sekreteri Ming ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Şanghay İş Birliği Örgütü Genel Sekreteri Zhang Ming ile dün akşam Semerkent kentinde bir araya geldi.

Bakan Emir Abdullahiyan bu görüşmede İran'ın ŞİÖ'ye daimi üyeliğine ilişkin taahhütname imzaladı.

Emir Abdullahiyan burada yaptığı açıklamada "En kısa sürede İran'ın Şanghay İş Birliği Örgütü'ne tam üyeliğine tanık olmayı umut ediyoruz" ifadesini kullandi.

ŞİÖ Genel Sekreteri Ming ise "Şanghay İş Birliği Örgütü üyeleri İran'a çok olumlu bakıyor ve İran'ın girişinden sonra, örgütün özel ve yüksek konumuna tanık olacağız." dedi.