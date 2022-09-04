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4 Eyl 2022 10:02

İran, anlaşma taslağındaki boşlukları kabul etmiyor

İran, anlaşma taslağındaki boşlukları kabul etmiyor

İran'ın Batı ile Viyana müzakerelerini yürüten heyetin danışmanı Muhammed Marandi, İran'ın anlaşma taslağındaki belirsizlikleri veya boşlukları kabul etmemediğini vurguladı.

İran'ın Batı ile Viyana müzakerelerini yürüten heyetin danışmanı Muhammed Marandi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"İran, sabırlı olacaktır. ABD, Obama döneminde anlaşmayı sistematik olarak ihlal etti ve Trump/Biden yönetiminde masum vatandaşlara azami baskı uyguladı. Bu nedenle İran, metindeki (anlaşma taslağı) belirsizlikleri veya boşlukları kabul etmiyor. Kış yaklaşıyor ve Avrupa Birliği felç edici bir enerji kriziyle karşı karşıyadır."

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın ABD'nin taslak metinle ilgili görüşüne verdiği yanıtın müzakerelerin koordinatörü olan AB tarafına gönderildiğini bildirmişti.

Topu İran sahasına atmaya çalışan ABD tarafı ise Tahran'ın gönderdiği yanıtın 'yapıcı' olmadığını ileri sürmüştü.

News Code 1904569
https://tr.mehrnews.com/news/1904569/

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