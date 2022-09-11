İran haklarını sağlayacak bir anlaşmadan yanadır

İran'ın Batı ile nükleer müzakerelerini yürüten heyetin danışmanı Muhammed Marandi, Al Mayadeen kanalına verdiği demeçte, İran'ın nükleer anlaşmaı ihlal etmediğini ve üç Arupa ülkesinin (Almanya, Frsnsa ve İngiltere) Beyaz Saray'ın politikalarını izlediğini söyledi.

Muhammed Marandi, "Avrupa Troykası ve Washington, İran'ın nükleer programının barışçıl doğasının farkındalar ve İran, haklarının korumasını sağlayacak bir anlaşmaya varmaktan yanadır" dedi.

Marandi, "ABD'ye ve Avrupa'ya güvenemeyiz. Bu üç Avrupa ülkesi ABD'nin müttefikidir ve tarafsız değildir ve onların propagandalarına aldanmamalıyız.

İran müzakere heyetinin danışmanı ayrıca İran'ın anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu ve Avrupalıların gaz ihtiyaçları nedeniyle buna daha çok ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

ABD'deki iç sorunlara değinen Marandi, "ABD Başkanı Biden zayıf birisidir ve ara seçimler öncesi iç ve ekonomik sorunlar yaşıyor" ifadesini kullandı.

