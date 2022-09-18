İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 289 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 301'e, vaka sayısı ise 7 milyon 542 bin 822'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 277'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 320 bin 941'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.