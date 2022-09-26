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26 Eyl 2022 16:32

İran'da salgın ile ilgili son gelişmeler

İran'da salgın ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 308 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 402'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 547 bin 397'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 172'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 324 bin 360'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1904979
https://tr.mehrnews.com/news/1904979/

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