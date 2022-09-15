İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 624 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 258'e, vaka sayısı ise 7 milyon 541 bin 586'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 386'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 318 bin 854'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.