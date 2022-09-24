İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 397 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 382'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 546 bin 653'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 196'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 323 bin 594'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.