İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 416 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 394'e, vaka sayısı ise 7 milyon 547 bin 89'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 181'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 323 bin 983'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.