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10 Eki 2022 16:30

ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına: Ülkeyi derhal terk edin

ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına: Ülkeyi derhal terk edin

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına "Ukrayna’yı derhal terk edin" çağrısında bulundu.

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına "Ukrayna’yı derhal terk edin" çağrısında bulundu. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna çapında füze saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Ukrayna'ya hava saldırısı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurmuştu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

News Code 1905199
https://tr.mehrnews.com/news/1905199/

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