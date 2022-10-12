ABD’den Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yeni adım

ABD Senatosu, 2023 savunma bütçesini içeren NDAA tasarısına son halini vermek amacıyla toplandı.

Tasarıya eklenmek üzere sunulan 900’e yakın eklemeler görüşülmeye devam ediliyor.

Kongre kaynaklarından edinilen bilgilere göre, New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü van Hollen’ın sunduğu ve Türkiye’nin ABD’den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarıldı.

Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisinin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek onay için ABD Başkanı Joe Biden’ın masasına gönderilecek.

Türkiye’nin F-16 alımını koşullara bağlayan benzer bir ekleme NDAA tasarısının Temsilciler Meclisine eklenmişti ancak ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber