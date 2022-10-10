  1. Dünya
  2. Ortadoğu
10 Eki 2022 15:43

Katar Emiri Al Sani, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda görüştü

Katar Emiri Al Sani, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA’nın haberine göre, Al Sani, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Tüm taraflara itidalli olma, anlaşmazlığı diyalog ve diplomatik yollarla çözme ve gerilimi daha da tırmandıracak adımlar atmama çağrısında bulunan Al Sani, Katar’ın, “Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması” ve “uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki Birleşmiş Milletler sözleşmelerine bağlı kalınması gerektiği” şeklindeki tutumunu dile getirdi.

Kaynak: TRT

News Code 1905198
https://tr.mehrnews.com/news/1905198/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler