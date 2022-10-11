ABD'den Ukrayna'ya hava savunma sistemi sözü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, savunma iş birliğinde 1 numaralı gündem maddelerinin hava savunma sistemleri olduğunu belirtti.

Biden ile "verimli" bir görüşme yaptıklarını söyleyen Zelenskiy, Telegram hesabındaki paylaşımında "Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için her şeyi yapacağız" dedi.

ABD Başkanı Biden, görüşmede Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemi tedarik etme sözü verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Biden, Ukrayna'ya kendini savunması için gerekli olan desteği sağlamayı sürdürme sözü verdi. Buna gelişmiş hava savunma sistemleri de dahil" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, birkaç ay içinde Ukrayna'ya Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) teslimatına başlanacağını duyurmuştu.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov ise Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmasının savaşın daha da büyümesi riskini de beraberinde getirdiği uyarısında bulundu.

Antonov, "böylesi bir yardımın tansiyonu daha da yükselteceğini ve Rusya ile NATO arasındaki çatışma risklerini artıracağını" söyledi.

Füzelerin en az yarısı hedefini vurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın dün en az 84 füze ve 24 hava saldırısı düzenlediğiniduyurdu. Bakanlık, bunlardan 43 füzenin ve 13 insansız hava aracının Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise atılan füzelerin hepsinin hedeflerini vurduğunu bildirdi.

Ukrayna'da dün ülke genelindeki füze saldırılarında 14 kişi hayatını kaybederken 100'e yakın kişi de yaralandı. Başta başkent Kiev olmak üzere, Lviv, Ternopil, Jıtomir, Dnipro, Kremençuk, Zaporijya ve Harkiv kentlerinde şiddetli patlamalar yaşandı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülke genelinde sekiz bölgedeki 11 büyük altyapı hedefinin vurulduğunu duyurdu. Bu nedenle bazı bölgelerde elektrik, su ve doğal gaz kesintileri yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıların Kırım'daki Kerç Köprüsü'nde geçen Cumartesi gerçekleştirilen patlamayacevaben düzenlendiğini belirtti.