  1. Dünya
  2. Avrupa
10 Eki 2022 14:35

Rusya'dan Türkiye'nin Ukrayna teklifine yeşil ışık

Rusya'dan Türkiye'nin Ukrayna teklifine yeşil ışık

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana Zirvesi'ne katılabileceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini açıklayan Kremlin, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" duyurusunda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus güçleri tarafından Ukrayna kentlerine sabah saatlerinden bu yana yapılan bombardımanın devam eden askeri operasyon çerçevesinde düzenlendiğini belirtti. Peskov, söz konusu bombardımanların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bilgisi dahilinde olduğunu kaydetti.

News Code 1905193
https://tr.mehrnews.com/news/1905193/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler