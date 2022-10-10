Rusya'dan Türkiye'nin Ukrayna teklifine yeşil ışık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana Zirvesi'ne katılabileceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini açıklayan Kremlin, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" duyurusunda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus güçleri tarafından Ukrayna kentlerine sabah saatlerinden bu yana yapılan bombardımanın devam eden askeri operasyon çerçevesinde düzenlendiğini belirtti. Peskov, söz konusu bombardımanların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bilgisi dahilinde olduğunu kaydetti.