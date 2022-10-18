Anket: Erdoğan seçimi kazanamıyor

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı bugünkü köşe yazısında AK Parti ve MHP oylarındaki düşüşü yazdı. "Düşüşü hiç söylemeyenler şimdi “muhteşem çıkış” edebiyatına başladı" diyerek AK Partiye yakın medyanın AK Parti ve MHP'nin düşüşte olduğu anketleri vermediğini yazan Ataklı, "MHP zaten çok uzun zamandır barajın altında görünüyordu, şu anda yeni yasadaki yüzde 7’lik barajı bile tutturması çok zor." yazdı.

"Erdoğan seçimi kazanamıyor"

Öte yandan "Son bir yıl içinde en az 10 şirketin onlarca yaptığı kamuoyu araştırması sonuçları yayınlandı." yazan Can Ataklı, "Bu anketlerin hiç birinde Erdoğan seçimi kazanamıyor. Saraya en yakın şirketlerin yaptığı araştırmalarda bile Erdoğan’ın yüzde 50 artı 1’i bulamadığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

İşte, Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'nın o yazısı:

Düşüşü hiç söylemeyenler şimdi “muhteşem çıkış” edebiyatına başladı

Anketler aylardır AKP’nin çok ciddi bir düşüş içinde olduğunu gösteriyor.

MHP zaten çok uzun zamandır barajın altında görünüyordu, şu anda yeni yasadaki yüzde 7’lik barajı bile tutturması çok zor.

Son bir yıl içinde en az 10 şirketin onlarca yaptığı kamuoyu araştırması sonuçları yayınlandı.

Bu anketlerin hiç birinde Erdoğan seçimi kazanamıyor.

Saraya en yakın şirketlerin yaptığı araştırmalarda bile Erdoğan’ın yüzde 50 artı 1’i bulamadığı görülüyor.

Ancak bu araştırma sonuçlarını sadece TRT ve saray medyasını izleyenler bugüne kadar hiç görmedi.

Şimdi ise saray medyasında “Erdoğan yükselişte” haberlerini yayınlanmaya başladı.

“Düşüşü” hiç söylememişlerdi ama millete “Düşüş bitti, Erdoğan kaybettiği oyları topluyor” demeyi utanmadan söyleyebiliyorlar.

Tabii AK Parti tabanından bir kişi bile çıkıp “Yahu nasıl olur, Erdoğan’ın oyları ne zaman düşmüştü ki?” diye sormuyor bile.