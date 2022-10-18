İbrahim Kalın'dan "Suriye" açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber kanalına Ankara-Şam görüşmelerini değerlendirdi.

Kalın, "İstihbarattaki arkadaşlarımız görüşüyorlar. Biz Suriye konusunda bir siyasi sürecin işletilmesini işletiyoruz. Bir mesaj iletmek istediğimizde Rusya ve İran üzerinden iletiyoruz. Bir ilerleme de yok, gerileme de yok. Bu sürdürülebilir bir durum da değil. Siyasi adımların atılması gerekiyor." dedi.

İbrahim Kalın, Suriye yönetimi ile görüşmelerin olası bir operasyonu etkilemeyeceğini de sözlerine etkiledi.