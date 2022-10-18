  1. Türkiye
18 Eki 2022 15:52

İbrahim Kalın'dan "Suriye" açıklaması

İbrahim Kalın'dan "Suriye" açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'nın Suriye konusunda bir siyasi sürecin işletilmesinden yana olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber kanalına Ankara-Şam görüşmelerini değerlendirdi.

Kalın, "İstihbarattaki arkadaşlarımız görüşüyorlar. Biz Suriye konusunda bir siyasi sürecin işletilmesini işletiyoruz. Bir mesaj iletmek istediğimizde Rusya ve İran üzerinden iletiyoruz. Bir ilerleme de yok, gerileme de yok. Bu sürdürülebilir bir durum da değil. Siyasi adımların atılması gerekiyor." dedi.

İbrahim Kalın, Suriye yönetimi ile görüşmelerin olası bir operasyonu etkilemeyeceğini de sözlerine etkiledi.

News Code 1905336
https://tr.mehrnews.com/news/1905336/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler