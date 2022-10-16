Antakya Ticaret Odası'nın yeni başkanını Suriyeliler seçecek

Hatay’da, 5 Kasım 2022 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni başkan seçimi yapılacak. Ancak bu kez seçim sonucunu Suriyeliler belirleyecek.

Sözcü’den Sibel Gülersöyler’in haberine göre Kasım ayının ilk haftasında kurul gerçekleştirecek olan ATSO’ya kayıtlı 6.600 üye var. Bunların 852’sini Suriyeli şirketler oluşturuyor.

Şirketlerin faaliyet alanları gıda ve tarımdan ithalat ve ihracata, nakliye ve oto kiralamaya kadar farklı alanlarda değişiyor. Şirketlerin aday listeler arasındaki dağılımı, 5 Kasım’da yapılacak olan seçim sonucunu belirleyecek.