Türkiye'de açlık sınırı: 7 bin 300 TL

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından her ay düzenli olarak hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırı raporu Eylül 2022 dönemi için yayımlandı. Yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Eylül 2022 için 7 bin 300 TL olarak tespit edildi. BİSAM'ın araştırmasına göre, hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 25 bin 252 TL.

BİSAM açlık sınırını TÜİK verileri, İstanbul Halk Ekmek, zincir market fiyatları ve hekimler tarafından hazırlanan beslenme kalıbı üzerinden hazırladıklarını hatırlatarak, "Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 25 bin 252 lira olarak gerçekleşmiştir. Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2.001 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 1.888, 15-18 yaş bir genç için 2.061, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.351 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 7 bin 300 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 25 bin 252 liraya ulaşmaktadır" açıklaması yaptı.

BİSAM'ın araştırmasına göre, sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 243 TL'ye yükselirken, sağlıklı beslenme için en önemli harcama kalemini ise süt ve süt ürünleri oluşturdu.

T﻿ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon oranını yüzde 83,45 olarak açıklamıştı. Fiyat artışının en yüksek olduğu ana grup, ulaştırmanın ardından gıda ve alkolsüz içkiler olmuştu.

Kaynak: DW Türkçe