İslam birliği kurulduğunda dünya değişecek

İran’ın başkenti Tahran’da 36’ncı Uluslararası İslami Birlik Konferansı gerçekleştirildi. İslam ülkelerinden birçok siyasetçi, akademisyen, İslam ülkelerinin büyükelçilerinin katıldığı programa, Türkiye Saadet Partisi Genel Başkan yardımcıları Hasan Bitmez ile Mustafa Kaya da katıldı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yer aldığı programda, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez bir konuşma gerçekleştirdi.

"İslam birliği çatısı altında bir arada olmayılız"

Bitmez, insanlığa, barışa, refaha, adil paylaşıma ve insani kalkınmaya dair derdi olanlar olarak bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Bugün insanlık ise her anlamda kritik bir eşikten geçmektedir. Sömürüyle, terör örgütleriyle, iç savaş ve çatışmalarla, yokluk ve yoksullukla en çok sınanan bölgeler ise ne acı vericidir ki; Müslüman coğrafyalardır. Her geçen gün dinimiz İslam’a yönelik sinsi, sürekli ve kapsamlı saldırılar derinleşerek sürdürülmektedir. İşte tarihin kırılma anı eşiğinin oluştuğu böylesi bir zaman diliminde; teorideki birlik ve beraberliğimizi, pratikte de kurumsal ve çok yönlü bir İslam Birliği çatısı altında ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı.

"İslam Ekonomi Birliği'ni kurmalıyız"

İslami ve kültürel değerlerin çok sistemli bir saldırı altında olduğunu dile getiren Bitmez, insanlığın açlıkla, hastalıkla, terörle, sapkınlıkla, adaletsizlikle, yoklukla ve yoksullukla hedef alındığını ifade etti. Bitmez, şöyle devam etti: "Dünyada akan kanı durdurmanın, sömürüyü sonlandırmanın, terörü, savaşı ve çatışmaları ortadan kaldırmanın yolu bellidir. Oluk oluk kan ve gözyaşı akıtan bu kötülerden daha güçlü olmamız gerekiyor. Ekonomimiz daha güçlü olmalı; bu yüzden İslam Ekonomi Birliği kurmalıyız. Eğitimimiz daha nitelikli olmalı; bu yüzden İslam Eğitim Birliği kurmalıyız. Teknolojimiz daha ileri olmalı; bu yüzden İslam Bilim ve Teknoloji Birliği oluşturmalıyız. Savunma altyapımız, ordularımız, askeri imkânlarımız daha güçlü olmalı; işte bu yüzden İslam Savunma Birliği kurmalıyız. Evet, biz, bir olmalı ve birlik kurmalı; bir arada düşünmeli ve birlikte hareket etmeliyiz."

"Ortak para birbirine geçilmeli"

İslam Birliği kurulduğunda dünyanın değişeceğini söyleyen Bitmez, "Maalesef bugün İslam İşbirliği Teşkilatı var, fakat ortada bir işbirliği yok. İslam Kalkınma Bankası var; ancak azımsanmayacak sayıda Müslüman, mazlum, mahzun ve mağdur… Çünkü ortak kalkınma çabası ve programı yok! İslam Birliği; 57 İslam ülkesinin siyasi, iktisadi, askeri ve kültürel alanlarda da tam işbirliği içerisinde olmasıdır. Bunun için İslam Ülkeleri Siyasi İşbirliği Teşkilatı ve İslam Birliği Parlamentosu, İslam Ülkeleri Ticari İşbirliği Teşkilatı, İslam Ülkeleri Askeri İşbirliği Teşkilatı ve İslam Ülkeleri Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Teşkilatı gibi kurumları da kurmak ve hayata geçirmek elzemdir. Ayrıca bu teşkilatları kurmak yetmez, İslam Ülkeleri ‘ortak para birimine’ geçiş de mutlaka gerçekleştirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.