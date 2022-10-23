Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Bir dizi ziyaret ve incelemeler yapmak üzere Hatay’a gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay’da bulunan STK başkanları ile bir araya geldi. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, "Suriye’deki iç savaş 11 yıldır devam ediyor. Diğer ülkeler de bu duruma düşmesin diye canla başla çaba sarf ettik. Eğer biz olmasaydık Libya bugün bir Suriye olurdu. Eğer Trablus'ta yapılan saldırıyı biz püskürtmeseydik olurdu. Ama bugün Libya'yla deniz yetki alanları anlaşması imzalıyoruz. En son hidrokarbon anlaşması imzaladık" dedi.

Suriye'nin ülkemize yönelik bir terör yuvası haline gelmesine izin vermemelerinin gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Suriye’nin bölünmesine izin vermememiz gerekiyor. Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK’ya, YPG'ye, PYD'ye ülkeyi bölmesi için ayrılıkçı gündemini devam ettirmesi için verilen desteklerin de farkındayız ve buna da engel olmak için her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Bundan sonra da bu konularda bugüne kadar olduğu gibi ne gerekiyorsa da yapacağız. Tabi Suriye meselesinin de siyasi şekilde çözülmesi yani siyasi çözüm burada hayati derecede önemli".

Kaynak: İHA