Ukrayna'ya karşı Rusya'ya İHA göndermek bizim politikamız değil

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Twitter'den yaptığı bir paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Josep Borrell ile yaptığım telefon görüşmesinde kendisine, Ukrayna'da savaşa ve tırmanmasına karşı olduğumuz yönündeki politikamızı hatırlattım. İran'ın Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya füze sağladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Rusya ile savunma işbirliğimiz var ancak Ukrayna'ya karşı silah ve insansız hava aracı göndermek kesinlikle bizim politikamız değil."