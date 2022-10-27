Nasrullah: IŞİD Amerikan hükümetinin hizmetindedir

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün yaptığı açıklamada gündemi değerlendirdi.

Hasan Nasrullah'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Birinci mesele, IŞİD'in İran'ın Şiraz kentinde gerçekleştirdiği korkunç katliamdır. Bu saldırıdan dolayı İran Lideri İmam Hamanei, İran halki ve hükümetine basağlığı diliyoruz. Bugün IŞİD, Afganistan, İran ve komşu ülkelerdeki insanları hedef almak için Amerikan hükümetinin hizmetindedir.

-Kasım Süleymani, Ebu Mehdi El-Mühendis ve Seyyid Mustafa Bedreddin gibi önde gelen komutanların cihadı olmasaydı Şiraz'daki olanlar İran, Lübnan, Suriye, Irak'ta her gün olurdu.

-İran'daki kargaşaları yöneten ABD hükümeti şimdi de katılları Zahidan ve Şiraz'a gönderiyor.

-Hizbullah'ın Şiyonist Rejim ile Sınır belirleme konusundaki görevi sona ermiştir. Sınır belirleme davasında elde edilen şey, Lübnan hükümeti, milleti ve direnişinin büyük zaferdir.

-Bugün Siyonist Rejim ile imzaladığımız belge uluslararası bir belge değildi bir sınır belirle belgesiydi. Normalleşme konusuyla ilgili yapılan her türlü iddia temelsizdir.