Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi.

Seyyid Hasan Nasrullah, Şehit Günü münasebetiyle gerçekleştirdiği konuşmada, "11 Kasım 1982'de Hizbullah tarafından Siyonist İsrail'e karşı düzenlediği operasyonda Bir dakikadan kısa bir süre içinde 100'den fazla İsrail askeri ve subayı etkisiz hale getirildi. Düşman bu operasyon karşısında şoke oldu ve Lübnan'da hayalleri suya düştü. Bu operasyon ilk kurtuluşun temeli oldu ve bundan sonra düşman geri çekilmeyi düşündü" dedi.

İsrail seçimlerine atıfta bulunan Nasrullah, “İsrail seçimlerini kimin kazanacağı bizim için önemli değil. Onların hepsi birbirinden beter ve hepsi zalimdir" ifadesini kullandı.

Nasrullah konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm İsrail hükümetleri ve kabineleri terörist ve yozlaşmıştı. Bu kabineler birbirinden farklı değil ve hepsi aşırılıkçıdır. Onlar aptal düşmanlardır ve biz bunun için Allah'a şükediyoruz. Onların aptallığı en kısa sürede yok edilmelerine yardımcı olacak."

İran'ın Lübnan'a yaptığı yardımlara dikkat çeken Nasrullah, "Ülkemiz ağır mali ve akaryakıt krizleriyle karşı karşıya olduğuna, İranlı yetkililer bize Lübnan lirası ile akaryakıt, petrol ve benzin tedarik etmeyi kabul ettiler; Ama ABD'liler uyardı ve tehdit ettiler. Hatta elektrik ve diğer enerjiler konusunda bile Lübnan İran'a resmi talepler gönderdi ve İran hiçbir kısıtlama olmaksızın kabul etti. Peki yardımlar neden aylardır durduruldu? Çünkü ABD bu konuya karşıdır ve tehdit etmiştir. Bu Lübnanlıların bilmesi gereken bir konudur" ifadelerinde bulundu.

ABD'nin bölgedeki politikalarına değinen Nasrullah, Sezar Yasası'nı ve Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'a yönelik yaptırımları kınayarak, "İran bir kez daha Amerikan komplosuna ve Batı-İsrail eksenine karşı büyük bir zafer kazandı ve Allah'ın ümidiyle Tahran'ın galibiyeti devam edecek." dedi.