Paşinyan, Cumhurbaşkanı Reisi'ye taziye mesajı gönderdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran Cumhubaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye Şiraz'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Mesajda "Onlarca insanın hayatının kaybetmesine neden olan Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısı haberini derin üzüntüyle öğrendim. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesi kullanıldı.

İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne Çarşamba günü düzenlenen terör saldırısında 15 kişi şehit olmuştu. Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstelenmişti.