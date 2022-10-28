Emir Abdullahiyan Umman Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi arasında bir telefon grüşmesi gerçekleştirildi.

Umman Dışişleri Bakanı El-Busaidi bu telefon görüşmesinde "Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İran Devrim Lideri, hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadesini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanlığı, dün de İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısı nedeniyle bir kınama mesajı yayımıştı.

İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne Çarşamba günü düzenlenen terör saldırısında 15 kişi şehit olmuştu. Saldırıyı IŞİD üstelenmişti.