Umman'dan İran'a taziye mesajı

Umman Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.
Mesajda "Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş İran hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne dün düzenlenen terör saldırısında 15 kişi şehit olmuştu.
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