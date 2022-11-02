Aliyev'den Arap Birliği Zirvesi'nde Fransa çıkışı

Sputnik'e göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 31. Arap Birliği Zirvesi’nde Bağlantısızlar Hareketi'nin mevcut başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, 1 Kasım 1954'te patlak veren Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 68. yıl dönümü dolayısıyla Cezayir’i tebrik etti.

Fransız sömürgeciliği döneminde hayatını kaybeden Cezayirlilerin anısına inşa edilen Şehit Makamı'nı ve Cezayir Ulusal Mücahit Müzesi'ni ziyaret ettiğini belirten Aliyev, “Bugün Şehit Makamı ile Mücahit Müzesi’ni ziyaret ettim. Burada Fransa’nın Cezayir halkına yönelik işlediği katliamlardan çok etkilendim. Dünya, Fransa’nın Cezayir’deki bu katliamlarını asla unutmamalıdır” dedi.

Aliyev, Fransa’nın 130 yılı aşkın süreyle Cezayir’i işgal ettiğine ve bir buçuk milyonu aşkın insanın ölümüne neden olduğuna vurgu yaparak, Cezayir halkının Fransız sömürgeciliğine karşı ortaya koyduğu kahramanlığın insanlık hafızasında büyük bir hatıra olarak kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan ülkesinin Arap Birliği ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi olarak da Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek ve dayanışma içerisinde olmak istediğini söyledi.

Aliyev son olarak, ülkesi ve Bağlantısızlar Hareketi adına Cezayir’de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi’ni ve bu çerçevede 'Arap ülkelerinin saflarının birleştirilmesi' girişimini desteklediğini belirterek, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’a daveti için teşekkür etti.