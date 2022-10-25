Aliyev, Putin ve Paşinyan Moskova'da görüşecek

Tass Haber Ajansı'na göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yakında Rusya'yı ziyaret edecek.

Aliyev ve Paşinyan üçlü toplantı yapmak için Rusya Devlet Başkanı Vlaimir Puti'nin daveti üzerine Moskova'ya gidecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu görüşmenin tarihini yakında bildireceklerini duyurdu.

Bakü ve Erivan'daki bazı kaynaklara göre bu toplantı önümüzdeki hafta yapılabilir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Kasım 2021'de Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmişti.