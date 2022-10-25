  1. Azerbaycan
25 Eki 2022 08:52

Aliyev, Putin ve Paşinyan Moskova'da görüşecek

Aliyev, Putin ve Paşinyan Moskova'da görüşecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı'nın yakında Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceği açıklandı.

Tass Haber Ajansı'na göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yakında Rusya'yı ziyaret edecek.

Aliyev ve Paşinyan üçlü toplantı yapmak için Rusya Devlet Başkanı Vlaimir Puti'nin  daveti üzerine Moskova'ya gidecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu görüşmenin tarihini yakında bildireceklerini duyurdu.

Bakü ve Erivan'daki bazı kaynaklara göre bu toplantı önümüzdeki hafta yapılabilir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Kasım 2021'de Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmişti.

News Code 1905461

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler