Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

Sputnik'e göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan ordusunun sınırın doğusundaki Ermeni mevzilerine ateş açtığı yönündeki açıklaması, bugünkü basın toplantısında Peskov'a soruldu.

Peskov, "Soçi'deki üçlü görüşme sonucunda kabul edilen açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın sadece siyasi ve diplomatik, barışçıl araçlarla çözüm bulma niyetinde oldukları vurgulandı. Bu nedenle biz, her iki tarafı önceden olduğu gibi tehlikeli eylemlerden ve kesişme hattında gerilimin tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" yanıtını verdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak G20 Zirvesi'ne gidip gitmeyeceğini bu hafta açıklayacaklarını söyledi.

Peskov, açıklamanın birkaç gün içinde yapılabileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü, ayrıca Putin'in 11-13 Kasım'da Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de yapılacak Doğu Asya Zirvesi'ne katılmayı planlamadığını bildirdi.